Trotz dichten Schneetreibens bildete sich am Montagabend vor dem Gerätehaus des Deutschen Roten Kreuzes in Hülben ab 18 Uhr eine kleine Schlangen an Autos. Die Insassen waren gekommen, um sich in einer vom Ortsverein organisierten Aktion auf das Corona-Virus testen zu lassen. Das Angebot ist gedac...