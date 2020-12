Die Landesregierung Baden-Württemberg stellt den Hilfsorganisationen im Land insgesamt 50 000 Schnelltests auf eine Infektion mit dem Coronavirus zur Verfügung, um der Bevölkerung unmittelbar vor dem Weihnachtsfest eine Möglichkeit zu geben, sich auf eine mögliche Infektion testen zu lassen, ehe an Heiligabend das enge Zusammenkommen in der Familie erfolgt. So soll einerseits ein möglichst sorgenfreies Weihnachtsfest ermöglicht und zugleich die Gefahr einer Ansteckung von weiteren Angehörigen vermieden werden. Hierzu werden am 23. und 24. Dezember eigene Teststationen aufgebaut. Der Corona-Schnelltest ist dabei für die Bevölkerung kostenlos möglich, eine Anmeldung ist bei den Maltesern nicht erforderlich. Getestet wird an allen Stationen der Malteser in den Landkreisen Esslingen und Reutlingen am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr sowie am 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr. Ärzte der kassenärztlichen Vereinigung werden vor Ort sein, den Betrieb der Testzentren stemmen die ehrenamtlichen Mitglieder der Gliederungen (Bereitschaften) der Malteser in der Region. Insgesamt werden an beiden Tagen über 30 Helfer im Einsatz sein.

Die Corona-Schnelltests

Die Corona-Schnelltests erfolgen über einen Mund-Nasen-Abstrich. Da die Auswertung der Schnelltests etwa eine halbe Stunde dauert und wir mit einem großen Andrang rechnen, erfolgt die Information über das Testergebnis jeweils telefonisch. Die Teilnahme an den Tests ist für die Bevölkerung kostenfrei und freiwillig. Aufgrund der begrenzten Testkapazitäten wird darum gebeten, dass sich vornehmlich Personen testen lassen, die an den Weihnachtsfeiertagen Kontakt zu Personen aus den Risikogruppen haben. Den Maltesern im Bezirk Neckar-Alb wurden insgesamt 6000 Schnelltests durch das Land zugewiesen, jeweils 1000 sind pro Teststation fest eingeplant, die Verteilung der restlichen 2000 Tests erfolgt je nach Bedarf kurzfristig.

Teststation Nürtingen

Als Teststation für den Raum Nürtingen wird das bereits bestehende Corona-Abstrichzentrum in Nürtingen-Oberensingen genutzt. Es ist als Drive-In konzipiert und befindet sich am Festplatz in Oberensingen. Eingesetzt werden Kräfte der Gliederung Nürtingen sowie gegebenenfalls weitere Kräfte der Malteser aus der Region. Es stehen 1000 Schnelltests zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Verkehrsführung auf dem Platz, die für den normalen Betrieb des CAZ geändert ist.

Teststation Reutlingen

In der Großstadt Reutlingen wird die Teststation verkehrsgünstig gelegen auf dem ehemaligen Bauhaus-Areal in der Emil-Adolff-Straße, unmittelbar an der Bundesstraße 28 gelegen, aufgebaut. Die Teststation ist als Drive-In konzipiert, die Zufahrt erfolgt aus Reutlingen kommend über die Emil-Adolff-Straße, die Ausleitung erfolgt über den Kreisverkehr am Möbelhaus auf die Bundesstraße 28. Die Teststation betreiben Einsatzkräfte der Gliederungen Reutlingen und Walddorfhäslach. Es stehen 1000 Schnelltests zur Verfügung.

Teststation Metzingen

Die Teststation in Metzingen wird an der neuen Rettungswache der Malteser in der Maienwaldstraße 10 aufgebaut. Im Einsatz ist dort die Gliederung Aichtal und gegebenenfalls weitere Einsatzkräfte der Malteser. Es stehen 1000 Schnelltests zur Verfügung. Besucher können hier auf dem Parkplatz P4 parken und die Malteser-Dienststelle aufsuchen.