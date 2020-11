Nachdem am Samstag (14.11.2020) mehrere tausend Menschen in der Outletcity unterwegs waren, wurde es einem Metzinger Bürger nun zu bunt. Er hat förmlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Metzingen eingereicht.

In einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es:



Sehr geehrter Herr Dr. Fiedler,

am Samstag waren mehrere tausend Personen in der Outletcity unterwegs; davon etliche ohne Mund-Nasenschutz. Warum wird die Einhaltung der Maskenpflicht in der Outletcity nicht permanent überwacht?

Um den Sachverhalt aufzuklären, lege ich hiermit eine förmliche Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Metzingen ein.

Keine Auskunft zu laufenden Verfahren