Ab dem Lindenplatz gilt in Richtung Rathaus inzwischen eine Maskenpflicht.

Polizeikontrollen in der Innenstadt

Ein neues Schild weist die Passanten darauf hin, dass sie in diesem Bereich Mund und Nase bedecken müssen. Am Donnerstagnachmittag, den 5.11.2020, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt, ob sich die Metzinger und die Einkaufstouristen an das Gebot halten. Wer keine Maske trug, wurde von den Polizisten auf die neuen Regeln aufmerksam gemacht und gebeten, eine Maske aufzusetzen. Seit Montag gelten auch in Baden-Württemberg schärfere Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Maskenpflicht in der Outletcity Metzingen