Jetzt hat es auch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen erwischt. Lange konnte sich die Schule wie ein Aal um die näherkommenden Einschläge von Coronafällen herumwinden, an diesem Freitag aber wurden zwei Schüler positiv auf Covid 19 getestet.

Sechste und zehnte Klasse betroffen

Schulleiter Matthias Pröhl informierte in einem Rundschreiben umgehend Lehrer, Schüler und Eltern. Kontaktpersonen werden nun vom Gesundheitsamt ermittelt und über das weitere Vorgehen informiert. Um dafür genügend Zeit zu gewinnen, verfügte Pröhl für eine sechste und eine zehnte Klasse vorsichtshalber für kommenden Montag einen Unterrichtsausfall.

Pröhl appellierte an seine Schülerschaft, sich an diesem Wochenende gut an die AHA-Regel (Abstand, Hände waschen, Alltagsmaske) zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden.