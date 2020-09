Die Macher des Club Thing atmen auf. Nach einem Telefonat am Montagvormittag zwischen dem Vereinsvorsitzenden Alex Felber und dem Metzinger Ordnungsamt steht fest: Die Corona-Verordnung des Landes wird wie bei vergleichbaren Kulturveranstaltungen in anderen Kommunen beim „Kulturherbst“ des Clubs so ausgelegt, dass nach vorheriger Anmeldung auch Personen, die weder in direkter Linie verwandt sind noch im selben Haushalt leben, an den Biertischen im Freien auf dem Gelände Im Wasser 1 beieinandersitzen dürfen.

Der Jugendhilfeverein hat wie berichtet für die kommenden Wochenenden mit dem Festival erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Live-Konzerte geplant: Am Freitag, 2. Oktober, spielen auf dem Gelände am alten E-Werk Ernest & The He­mingways – bei Regen wird das Konzert auf Samstag oder Sonntag, 3. oder 4. Oktober, verschoben. Sollte es ganz entfallen, werde der Ticketpreis vollständig erstattet, betont der Vize-Kassier Jonas Hillmann.

Für Samstag, 10. Oktober, hat die 1993 gegründete Cover-Band Cat Down The River zugesagt. „Wir spielen selbst bei einstelligen Außentemperaturen“, sagt Sängerin Sina Müller. „Zur Not wärmen uns die Strahler.“

Einlass an beiden Open-Air-Tagen ist von 17 Uhr an, auch wenn die Konzerte jeweils erst um 19 Uhr beginnen. Dadurch sollen lange Schlangen und Gedränge am Eingang vermieden werden.

Um die Infektionsgefahr durchs Coronavirus weiter zu minimieren, wurde ein Hygienekonzept entwickelt: An den 8er-Tischen dürfen Menschen aus bis zu acht Haushalten zusammensitzen, auch wenn sie nicht verwandt oder liiert sind. Bedingung: Sie müssen als Gruppe vorab angemeldet sein.

„Dies war unsere Kernforderung im Kampf, den Mittelweg zwischen Corona-Sicherheit und Kultur-Freiheit zu erreichen“, teilt Hillmann erleichtert mit. „Wir bedanken und sehr bei der Stadtverwaltung, dass wir nun doch noch eine Lösung gefunden haben. Jetzt gilt es! Schnappt Eure Freunde und sichert Eure Tickets.“ Dann müsse nur noch das Wetter mitspielen.

Info Tickets und Tischreservierungen per Mail unter vvk@clubthing.de