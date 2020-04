Wie geht die Stadtverwaltung Metzingen mit der Krise um und was tut sie, um zu helfen? Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler klärt auf.

Herr Dr. Fiedler, haben Sie als Oberbürgermeister den Eindruck, dass sich die Menschen in Metzingen an die Corona-Einschränkungen halten?

Ja, größtenteils schon. Die allermeisten Menschen in unserer Stadt halten sich sehr vorbildlich an die Regeln. Ein überragender Großteil der Bürgerinnen und Bürger verhält sich auch in dieser außergewöhnlichen Situation, die für uns alle sehr belastend ist, besonnen, rücksichtsvoll und solidarisch. Das freut mich und es zeigt mir auch einmal mehr, dass wir bei uns in Metzingen, Neuhausen und Glems zurecht stolz sein können auf unsere hervorragende Stadtgesellschaft. Dafür danke ich Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ganz herzlich. Die Menschen in unserer Stadt halten jetzt zusammen, nehmen Rücksicht aufeinander und helfen sich gegenseitig. Das ist wirklich große klasse. Vielen Dank!

Gibt es denn auch Leute, die sich nicht in die Regeln halten? Und was können Sie dagegen tun?

Ja, es gibt leider vereinzelt auch Leute, die sich nicht dranhalten, aber das ist wirklich die ganz große Ausnahme. Als die neuen Regeln in Kraft getreten sind, hat der eine oder andere vielleicht einen Tag länger gebraucht, um sich darauf einzustellen. Aber jetzt halten sich wirklich fast alle dran. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Vollzugsdienst und auch die Polizei kontrollieren regelmäßig in der Stadt, vor allem an den „Hotspots“, an denen sich auch sonst regelmäßig Gruppen treffen.

Wenn nun jemand erwischt wird, der sich nicht an die Regeln hält – was droht denn dann schlimmstenfalls?

Seit 29. März 2020 gilt der Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach der Corona-Verordnung. Es können je nach Art des Verstoßes Geldbußen zwischen 100 € und 5.000 € verhängt werden, im Wiederholungsfall sogar bis 25.000 €. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen, die nicht zur Familie gehören, wird zum Beispiel mit einer Geldbuße von 250 € pro Person sanktioniert. Dies soll verdeutlichen, wie wichtig die Einhaltung dieser Regeln sind, um uns alle zu schützen.

Jetzt sind Osterferien. Viele Menschen haben Urlaub und die Kinder haben auch weniger zu tun. Können wir da die Kontaktsperre nicht ein wenig lockern, um zum Beispiel Oma und Opa zu besuchen?

Leider nein. Mir ist völlig klar, dass es uns allen in den Osterferien noch schwerer fällt, uns an die strengen Beschränkungen zu halten. Und trotzdem müssen wir weiter konsequent sein, weil das Coronavirus sich immer noch schnell verbreitet und sich immer mehr Menschen anstecken. Wir müssen jetzt Geduld haben, denn es ist leider noch zu früh, um wieder in den „Normalbetrieb“ überzugehen. Darum appelliere ich nochmals an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte vermeiden Sie auch während der Ferien so viele soziale Kontakte wie irgend möglich.

Viele Menschen haben auch wirtschaftliche Sorgen – seien es Unternehmer, Einzelhändler oder Eltern. Was tut die Stadtverwaltung, um zu helfen?

Mir gehen diese Sorgen sehr nah. Es geht hier schließlich auch um Existenzen. Ich bin deshalb sehr froh und dankbar, dass unsere Bundes- und Landesregierung so schnell reagiert hat. Sie haben aus meiner Sicht viele sehr gute und umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um die Menschen und Gewerbetreibenden zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist es daher vor allem, alle Informationen, die wir dazu erhalten, auf schnellstem Wege zu sichten und für die Betroffenen aufzubereiten. Das geschieht beispielsweise über unsere Wirtschaftsförderin Dorothee Wörner und zudem natürlich auch über unsere Öffentlichkeitsarbeit. Alle diese Informationen werden auf unserer Homepage und den sozialen Medien eingestellt, an die Tageszeitungen sowie die Radiosender weitergeleitet und im s’Blättle abgedruckt.

Welche konkreten Hilfsmaßnahmen ergreift die Stadtverwaltung?

Für die Eltern haben wir die Beiträge für die Kindertagesbetreuung und die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen für den Monat April ausgesetzt. Wir unterstützen auch „Hilfen zur Selbsthilfe“ wie beispielsweise das neue Bestell-, Liefer- und Abholnetzwerk der City Initiative Metzingen und von Metzingen24. Die Angebote der Metzinger Einzelhändler und Gastronomen sind unter www.cityinitiative-metzingen.de und unter www.support.metzingen24.de abrufbar. Bitte unterstützen auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere Metzinger Geschäfte und Restaurants und kaufen Sie vor Ort. Oder auch die gemeinsame Corona-Hilfsaktion des DRK, der Kirchen, der Vereine und des Hauses Matizzo, bei der Hilfsbedürftige mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden können. Im Übrigen eine großartige Hilfsaktion von Bürgern für Bürger.

Gleiches gilt auch beim Thema Mieten. Hier richten wir uns mit öffentlichen Aufrufen an die Vermieter in dieser Stadt, sich mit den von der Corona-Pademie betroffenen Mietern solidarisch zu zeigen. Entweder mit einem Teilerlass von Mieten und/oder mit einem Zahlungsaufschub. Dabei gehen wir mit gutem Beispiel voran, denn auch die Stadtverwaltung ist Vermieter von gewerblichen und privaten Objekten. Diese Liste könnte ich wahrscheinlich täglich aktualisieren. Wir sichten ständig, was noch zusätzlich möglich und sinnvoll ist und sind dazu im ständigen Austausch mit anderen Städten, mit unseren Verbänden und Institutionen, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden. Jede Idee, die bei uns ankommt, ist willkommen und wird umgehend geprüft. Dort, wo wir als Stadt direkt unterstützen können, tun wir das auch. Wir gewähren umfangreiche Zahlungserleichterungen für alle, die durch die Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten. So können beispielsweise Gebühren- und Steuerbeträge zinslos gestundet werden oder auch Vorauszahlungen für Gewerbesteuer reduziert werden. Gleiches gilt für Forderungen, die über die Stadtwerke erhoben werden (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Abfall).

Viele Städte und Gemeinden machen jetzt Gemeinderatssitzungen in großen Hallen. In Metzingen hat es das noch nicht gegeben. Wie arbeitet der Metzinger Gemeinderat?

Wir sind in einem ganz engen Austausch mit den Mitgliedern des Gemeinderats und fahren gemeinsam auf Sicht. Für uns alle ist die Situation so wie sie ist neu und wir können nicht mit einem Schlag planen wie etwa der Gemeinderat für die nächsten sechs Monate oder länger arbeiten soll. Erst letzte Woche haben wir uns mit den Vertretern des Gemeinderats und auch mit den Ortsvorstehern aus Neuhausen und Glems dazu beraten. Bei der Frage: Sitzung ja oder nein kommt es für uns vor allem darauf an, wie dringend ein Thema ist. Alles, was sich verschieben lässt, wird im Moment verschoben. Deshalb ist auch die Gemeinderatssitzung am 2. April 2020 ausgefallen. Aber natürlich gibt es trotzdem Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei einfachen Themen ist es möglich eine Entscheidung des Gemeinderats in einer Art Umlaufverfahren zu treffen. Bei dringenden Angelegenheiten kann der Oberbürgermeister sich mit den Gemeinderäten abstimmen und dann eine Eilentscheidung treffen. Es gibt auch die Möglichkeit den Gemeinderat zu verkleinern, auch digitale Hilfsmittel sind denkbar und wir arbeiten mit Hochdruck daran zu prüfen, was davon auch wirklich in der Praxis geeignet ist. Sitzungen in der Metzinger Stadthalle halte ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht für notwendig. Letztlich bewerten wir gemeinsam mit dem Gemeinderat die Situation vor jeder anstehenden Sitzung neu und entscheiden dann.

Auch im Rathaus hat sich die Arbeit verändert. Das Rathaus selbst, das Gebäude der Stadtwerke und auch weitere Verwaltungsstellen sind geschlossen. Wie müssen wir uns die Arbeit im Rathaus in Zeiten von Corona vorstellen?

Die Coronakrise hat auch unsere Arbeit als Stadtverwaltung stark verändert. Eine funktionierende Verwaltung ist gerade in einer Krise von enormer Bedeutung. Die Menschen müssen sicher sein, dass sie sich in diesen schwierigen Zeiten auf uns verlassen können. Deshalb haben wir zu allererst dafür gesorgt, dass wir arbeitsfähig bleiben und dabei zudem unserer Rolle als Arbeitgeber gerecht werden. In den Fokus rücken in dieser Krise auch Bereiche, die wir sonst als selbstverständlich ansehen. Wie beispielsweise eine funktionierende Wasser- und Energieversorgung. Auch hier haben unsere Stadtwerke sofort entsprechende Maßnahmen umgesetzt

In den letzten Wochen war die Situation sehr dynamisch. Das heißt wir müssten mindestens täglich, wenn nicht sogar stündlich auf die neusten Entwicklungen reagieren. Wir beobachten sehr genau, was die Landesregierung entscheidet. Diese Entscheidungen müssen dann so schnell wie möglich für Metzingen umgesetzt werden. Wenn also das Land zum Beispiel beschließt, dass die Gaststätten geschlossen werden müssen, müssen wir in Metzingen so schnell wie möglich die Gastronomen informieren und dafür sorgen, dass das auch so umgesetzt wird. Dazu gehört es natürlich auch, regelmäßig zu kontrollieren, ob sich auch alle an die Regeln halten. Die große Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger genauso wie für uns war, dass sich die Regelungen zum Teil sehr schnell ändern. Das ist es sehr wichtig immer aktuell zu bleiben und schnellstmöglich über alle Kanäle – Zeitungen, Radio, städtische Internetseite, Blättle, Facebook, Instagram – zu informieren. Viele Menschen war vor allem in den ersten Tagen verunsichert – was ich gut nachvollziehen kann – und haben sich bei uns gemeldet.

Gibt es in Metzingen auch einen Krisenstab oder etwas Ähnliches?

Ja. Um so schnell wie möglich Entscheidungen zu treffen, haben wir gleich nach den Faschingsferien einen internen Krisenstab bei der Stadtverwaltung eingerichtet. Dieser stimmt sich sehr engmaschig über alle wichtigen Entscheidungen ab und die Kolleginnen und Kollegen stehen in dieser Zeit immer auf Abruf, sind jederzeit erreichbar und bei Bedarf auch abends oder am Wochenende jederzeit vor Ort. In diesem Kreis haben wir zum Beispiel auch entscheiden unsere Gebäude für die Bürgerinnen und Bürger zu schließen. Das ist uns sicher nicht leichtgefallen. Aber um sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Kolleginnen und Kollegen zu schützen, war es für uns der richtige Weg. Jeder, der ein Anliegen hat, soll sich telefonisch oder per E-Mail melden, falls sich das Anliegen nicht verschieben lässt. Niemand muss Angst haben, dass sich ein dringendes Anliegen – wenn etwa der Pass abläuft und dringend ein neuer gebraucht wird – nicht lösen lässt. Uns ist es sehr wichtig, für unsere Bürgerinnen und Bürger da zu sein – auch in diesen schwierigen Zeiten.