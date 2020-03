Die Coronakrise macht auch vor den Hilfsdiensten nicht Halt. Oberstes Ziel ist es, dass die Versorgung der Bevölkerung weiterhin gesichert bleibt.

„Wir bleiben für euch im Dienst. Bleibt ihr für uns daheim“

Die Feuerwehr und Malteser in Metzingen appellieren deshalb eindringlich: „Wir bleiben für euch im Dienst. Bleibt ihr für uns daheim.“ Die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft steht sowohl bei den Maltesern, als auch bei der Feuerwehr an erster Stelle, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Hilfsdienste.

Slogan auf Einsatzfahrzeuge

Die Malteser appellieren nun auf allen ihren Einsatzfahrzeugen mit dem Slogan „Wir bleiben für euch im Dienst. Bleibt ihr für uns daheim“ daran, jeglichen Kontakt mit anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushalts zu meiden. Sowohl beim Rettungsdienst, als auch bei der Feuerwehr gelten seit geraumer Zeit besondere Einsatzpläne. Beide Einheiten haben spezielle Schutzkleidung inklusive Masken und Brillen.

Social Distancing ist zwingend notwendig

Wie wichtig es ist, dass ein genügend großer Abstand zwischen Personen eingehalten wird, erklären Dirk Reimann vom Malteser Hilfsdienst und der Metzinger Feuerwehrkommandant Hartmut Holder an einem Beispiel: Ohne Beachtung des sogenannten Social Distancing hat eine infizierte Person in fünf Tagen rechnerisch 2,5 Personen und in einem Monat 406 Personen angesteckt. Wird der Kontakt nur um 50 Prozent reduziert, sinken die Zahlen auf 1,25 Personen in fünf, beziehungsweise 15 Personen in einem Monat. Werden die Kontakte um 75 Prozent reduziert, reduziert sich die Gefahr der Ansteckung in fünf Tagen auf 0,625