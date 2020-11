Die neuen Corona-Regeln des Landes, die seit Montag, 2. November, gelten, haben auch Auswirkungen auf die Metzinger Stadtverwaltung. So müssen manche Einrichtungen schließen, andere können hingegen offen bleiben. Zudem besteht aufgrund der derzeit deutlich steigenden Anzahl der Coronainfektionen bei der Stadtverwaltung Metzingen ein stark erhöhter Arbeitsaufwand.

Die Stadt bittet die Bürger in dieser außergewöhnlichen Zeit dafür um Verständnis, dass es deshalb bei der Bearbeitung ihrer Anliegen zu Verzögerungen kommen kann. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat für die städtischen Mitarbeiter oberste Priorität.

Für Rathaus, Verwaltungsstellen in Neuhausen und Glems sowie das Bürgerbüro und das Jugendhaus gilt telefonische Anmeldung. Im Familienzentrum sind nur in Einzelfällen Termine nach Vereinbarung möglich. Die Stadtbücherei Kalebskelter hat geöffnet, ebenso der I-Punkt und der Wochenmarkt. Geschlossen haben die Stadthalle, die Festkelter, der Bindhof Neuhausen, das Dorfgemeinschaftshaus und die Single-Halle in Glems, die Hofbühlhalle in Neuhausen, die Sporthalle im Neugreuth, die Alte Turnhalle, die Turnhalle im Hallenbad sowie das Hallenbad selbst.