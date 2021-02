Knapp 60 Frauen und Männer haben am Mittwochvormittag die Chance genutzt, sich in der Festkelter auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Bei zwei Personen wurde ein positives Ergebnis angezeigt, wie Feuerwehrkommandant Hartmut Holder mitteilt.

Die Feuerwehr betreibt das neue Schnelltestzentrum auf dem Kelternplatz gemeinsam mit der Stadt, dem Roten Kreuz und der DLRG. Die Möglichkeit, einen kostenlosen Schnelltest zu absolvieren, komme bei der Bürgerschaft ausgesprochen gut an, sagt Hartmut Holder: „Wir haben bislang sehr positive Reaktionen erhalten, die Leute sind dankbar für die Möglichkeit, sich testen zu lassen.“

Die Gründe, warum die Bürger in die Festkelter kommen, seien durchaus unterschiedlich. Die einen wollen vor einem Verwandtenbesuch oder einer Dienstreise sicher sein, dass sie das Corona-Virus nicht verbreiten. Andere fühlen sich krank und möchten wissen, ob sie lediglich einen harmlosen Schnupfen haben oder an Covid-19 erkrankt sind. Termine können online unter www.terminland.de/teststelle-metzingen gebucht werden , geöffnet ist wieder am Samstagvormittag.