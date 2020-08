Dieser Urlaub wird anders. Das war Paul Stingel schon klar, als er am Montag vor einer Woche zusammen mit einem guten Freund nach Mallorca flog. Auf Badespaß mit Abstand und Kneipenbesuche mit Maske hatten sich die beiden Jungs längst eingestellt. Das störte sie auch kaum: „Gigantische Feiern waren eh nicht unser Ziel“, sagt der 24-jährige Eninger. „Wir wollten einfach Sonne, Strand und Süden.“

Die Infektionszahlen schnellten in die Höhe

Von all dem gibt es reichlich in Can Picafort im ruhigeren Nordosten der Insel. Mit der Bucht von Alcudia hatten Paul Stingel und sein Kumpel ohnehin nicht die wilde Partyzone rund um den Ballermann gebucht. Gegen Ende des Urlaubs gab es für die beiden Touristen aber noch eine Ansage der Bundesregierung obenauf: Seit dem Wochenende gilt Mallorca wegen steigender Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach ganz Spanien inklusive der Balearen – lediglich die kanarischen Inseln sind ausgenommen.

Verbindliche Corona-Tests und Quarantäne

Für die Mallorca-Touristen heißt das: Verbindliche Coronatests bei der Rückkehr nach Deutschland und drohende Quarantäne-Aufenthalte.

Tausende Pauschalurlauber werden dieser Tage von ihren Reiseveranstaltern zurück in die Heimat geflogen. Gleich vorab: Paul Stingel und seinem Freund ist das alles erspart geblieben. Die beiden Jungs hatten ohnehin am Samstag ihren Rückflug nach Stuttgart gebucht.

Was sie allerdings am Flughafen erlebten, steigerte die Laune nicht gerade, denn dort reihten sich die Eninger in die Schlange vor dem Coronatest-Schalter ein. Gut 200 Meter lang sei die Menschenkette gewesen: „Abstand war dort kein Thema mehr. Wer sich das Virus nicht in Spanien geholt hat, der hat es dort mitgenommen“, urteilt der Abwehrstratege der Eninger Bezirksliga-Fußballer, der als freier Mitarbeiter die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE in Metzingen verstärkt.

Die Schlange am Stuttgarter Flughafen war 200 Meter lang

Nach dem Corona-Check dann das Warten. Bis zu 72 Stunden kann es dauern, bis das Test-Ergebnis vorliegt, informierten die Mediziner in Stuttgart die Touristen. Solange sollten Stingel und sein Reisebegleiter in Quarantäne ausharren.

Dass der Bankbetriebswirt dann doch früher wieder seinem Hauptjob bei Tübingen nachgehen konnte, verdankte er seinem Hausarzt. Der zog den Coronatest vor – mit positivem Ergebnis für die Patienten. Die Urlauber sind virenfrei.

So gut dürfte das Ganze nicht immer ausgehen für die vielen Touristen, die in den vergangenen Wochen trotz Pandemie auf der Lieblingsinsel der Deutschen entspannt haben.

Ja, entspannt. Denn Corona hin oder her: „Die Stimmung auf der Insel war relaxt“, erzählt Paul Stingel.

Zur ruhigeren Atmosphäre haben wohl auch die vielen freien Betten in den Hotels und Pensionen auf Mallorca beigetragen. Gut 1300 Urlauber residieren sonst im Sommer in Paul Stingels Domizil im Inselnorden – vergangene Woche waren es lediglich um die 250 Touristen.

„Die Spanier tun sich mit Abstand schwer“

Was das wirtschaftlich für die Hoteliers auf Mallorca heißt, dürfte klar sein: „Wer da keine Rücklagen hat, rauscht voll in die Pleite“, urteilt der Betriebswirt, der auch von vielen geschlossenen Bars und Kneipen auf der Insel berichtetet. Und das nicht nur am Ballermann, wo die spanische Regierung bereits vor Wochen die Reißleine gezogen hatte. Die deutschen Touristen indessen, die damals noch wegen ausschweifender Partys in den Fokus der Kritik gerieten, hat der Eninger eher diszipliniert erlebt.

„Selbst die Jungen haben am Strand auf den Abstand geachtet und den Mundschutz aufgesetzt, wenn es in die Kneipe ging“, berichtet unser Mitarbeiter von einem Besuch im belebten Badeort El Arenal im Süden der Insel. Ganz anders die Spanier. „Es sind oft die Einheimischen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten“, haben die Touristen aus dem Landkreis beobachtet. Vor allem mit dem Abstand in Bars und Kneipen tun sich die sich die Südländer offenbar schwer.

Das bestätigen übrigens auch die jüngsten Nachrichten aus Spanien: Auf Mallorca hatte man die steigenden Corona-Infektionen zunächst an den Touristen festgemacht, doch das spanische Gesundheitsministerium vermeldet jetzt: 70 Prozent der Ansteckungen kamen auf Familienfesten und Feiern im Freundeskreis zustande. Das berichtet das „Mallorca Magazin“, die bekannteste deutsche Zeitung auf der Baleareninsel.

Aktuell seien vor allem junge Menschen infiziert. Das spanische Gesundheitsministerium erklärt das laut dem „Mallorca Magazin“ damit, dass die jungen Menschen die Scheu vor dem Virus verloren hätten.