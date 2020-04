Welche Zeitungsredaktion freut sich nicht über solche Bilder? „Die kleine Victoria, viereinhalb Monate jung, wartet jeden Morgen sehnsüchtig auf die SÜDWEST PRESSE“, schreibt uns dieser Tage Sonja Bernauer, die Mutter der kleinen Nachrichten-Freundin aus Altdorf – und schickte nebenstehendes Foto mit.

Baby Victoria blättert nicht nur jeden Morgen durchs „Lokale“, lässt uns ihre Mama wissen. Sie spielt danach auch gerne mit der Zeitung: „Das Papier knistert so schön.“

Sonja Bernauer wollte sich auf diesem Weg bei Blattmachern, Druckern und Austrägern dafür bedanken, dass die Zeitung auch in diesen Zeiten täglich zuverlässig ankommt. Seriöse Informationen sind offensichtlich gefragt, wenn der Alltag plötzlich von einem unberechenbaren Virus durcheinander gewirbelt wird.

Wie erleben Sie diese Zeit, wie diesen neuen Alltag? Das hatte unsere Zeitung kürzlich ihre Leser gefragt. Alles hat sich verändert. Die Schulen sind geschlossen, Arbeitnehmer sitzen im Homeoffice, Treffen mit Freunden in Restaurants, Vereinsleben, Sport im Fitness-Studio, Kinobesuche und Konzerte sind momentan nicht möglich.

An die frische Luft

Viele haben uns schon geschrieben und erzählt, wie sie die „freie Zeit“ nutzen oder wie sie die Doppelbelastung mit Kind und Beruf stemmen. Sie berichten, was ihnen momentan wichtig ist, etwa die Zeitungslektüre oder die Spaziergänge an der frischen Luft. Immer wieder erhalten wir schöne Naturbilder: Danke dafür!

Liebe Leser, gerne dürfen sie die Redaktion weiter auf dem Laufenden halten, wie es Ihnen in diesen Tagen ergeht. Wie gehen sie mit den ausfallenden Verwandtenbesuchen an Ostern um? Wie sehr vermissen Ihre Kinder Oma und Opa? Gibt es wieder mehr Spieleabende in der Familie und Koch-Sessions statt der Pizza beim Italiener?

Schreiben Sie uns Ihre Geschichten, schicken Sie uns gerne Fotos von sich und ihren Lieben. Bitte geben Sie auch den Ort an, in dem sie leben. Unsere Adresse: muv.redaktion@swp.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift.