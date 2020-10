Am Mittwoch und Donnerstag fand landesweit eine Schwerpunktaktion zur Einhaltung der Quarantänepflicht statt. Auch in Bad Urach wurden alle aktuellen Quarantänefälle kontaktiert und überprüft, ob diese sich vorschriftsmäßig zu Hause aufhielten.

Ordnungsamtsleiter Jochen Wagner zog nun eine positive Bilanz der Aktion: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Alle 21 Quarantänepflichtigen haben sich ordnungsgemäß zu Hause aufgehalten.“ Zudem wurden auch Restaurants, Cafés, Bäckereien, Friseursalons und Fitnessstudios überprüft. Auch hier konnten keine gravierenden Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt werden.

Bürgermeister Elmar Rebmann betonte, dass diese Ergebnisse ein Beleg dafür seien, dass die Menschen die Pandemie sehr ernst nehmen würden. „Eine kleine aber laute Gruppe von Corona-Leugnern möchte uns weismachen, dass die Mehrheit der Bevölkerung so denke wie sie. Aber solche Kontrollaktionen beweisen, dass die überwältigende Mehrheit der Leute vernünftig ist und die Corona-Vorgaben befolgt“, so Rebmann.

Dennoch appellierte der Bürgermeister an alle, sich auch weiterhin am Kampf gegen Corona zu beteiligen. „Diese Situation bewältigen wir am besten, wenn alle zusammenhalten!“