Das Coronavirus verändert derzeit den gesamten Alltag. Egal ob nun das Tragen eines Mundschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr, den eineinhalb Meter Abstand zwischen einzelnen Personen oder auch der Stillstand im öffentlichen, sozialen Leben. Auch der 1. Mai, der Tag der Arbeit, traditionell 24 Stunden in denen viele Streiche gespielt, aber auch Traditionen wie das Maibaumaufstellen begangen werden, ist nun von den Kontakt- und Abstandsregelungen betroffen.

Vielerorts ist das Aufstellen von Maibäumen abgesagt

Auf dem Kelternplatz, an der Inneren Kelter in Neuhausen und am Dorfgemeinschaftshaus in Glems werden die Bäume traditionell immer am 30. April und 1. Mai aufgestellt. Bei Tanz, Musik und einem Hock kann der Abend dann gemeinschaftlich ausklingen. Doch das ist in diesem Jahr nicht Möglich.

„Die Hygiene- und Abstandsverbote zählen auch weiterhin, trotz Feiertag,“ erklärt auf Nachfrage Irina Storz, die Pressesprecherin der Stadt Metzingen. Auch der Maibaum in der Metzinger Innenstadt sei von diesem Verbot nicht ausgenommen. „Es dürfen sich offiziell nicht mehr als zwei Personen versammeln und doch allein aus Sicherheitsgründen müssen beim Aufstellen zwangsläufig mehr als zwei Menschen vor Ort sein.“

Auch in Münsingen und Bad Urach wird es kein Aufstellen von Maibäumen geben. Dabei wird auch nicht zwischen der Stadt und den Teilgemeinden unterschieden. Das Verbot gelte für alle gleich, teilten die Stadtverwaltungen mit

Sonderweg Reutlingen: Hier dürfen Bäume aufgestellt werden

Im Gegensatz zu Metzingen und Münsingen wird die Stadt Reutlingen das Aufstellen von Maibäumen nicht verbieten. „Die freiwillige Feuerwehr darf Bäume aufstellen, da sie den Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen sich und die etwaigen anderen Regelungen einhalten und mit Schutzkleidung arbeiten“, betont Sabine Külschbach von der Stadt Reutlingen.

Auch an Feiertagen drohen bei Verstoß Bußgelder

Wichtig ist zu beachten, dass Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen nicht erlaubt sind und mit einem Bußgeld zwischen 100 und 1000 Euro geahndet werden kann. Wer nicht mit der Kernfamilie, also Kindern oder Eltern, unterwegs ist, sondern mit Freunden und Bekannten, riskiert ein Bußgeld von 250 bis ebenfalls 1000 Euro. Weiterhin gilt auch beispielsweise das Bewirtungsverbot des Landes. Demnach ein Betrieb, der unerlaubt öffnet bis zu 5000 Euro Strafen zahlen muss.

Ob und wie die Verantwortlichen das Maibaumaufstellen organisieren, bliebe nun den Vereinen und den freiwilligen Feuerwehren überlassen,

Maiwanderungen in allen Gemeinden untersagt

Einig sind sich die Kommunen, dass Maiwanderungen am Wochenende oder auch das Nutzen von öffentlichen Grill- und Feuerstellen verboten bleiben.

Thomas Noack der Stadt Münsingen pocht auf das Verständnis der Menschen für die Einschränkungen und Auflagen. So seien die Corona-Verordnung sowie die Abstands- und Hygienebestimmungen auch weiterhin in Kraft und würden vom Ordnungsamt und der Polizei weiterhin kontrolliert und geahndet.

Dieser Aussagen schließen sich auch Sabine Külschbach und Irina Storz für Reutlingen und Metzingen an. So wird es keine vermehrten Kontrollen geben, jedoch appellieren auch sie an die Einsicht der Menschen, sich weiterhin an die gegebenen Verordnungen zu halten.

Am Wasserfall in Bad Urach wird dieses Wochenende zusätzlich auch wieder die Reiterstaffel der Bereitschaftspolizei im Einsatz sein, bestätigte Bernd Mall, städtischer Mitarbeiter. Die Polizei soll dort die Besucherströme bezüglich der Corona-Vorschriften kontrollieren.

Maibaum-Aufstellen: Bayern vollzieht Kehrtwende

Bayern hat indes das Maibaumstellen nun doch erlaubt. Zunächst hatte es zu dem Thema widersprüchliche Angaben gegeben. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West nun auf Anfrage mitteilte, zählt das Aufstellen von Maibäumen zum Beispiel im Garten der Freundin als Bewegung an der frischen Luft. Allerdings gilt auch hier: Man darf sich nur allein, mit Angehörigen des eigenen Hausstands oder mit einer Person, mit der man nicht zusammenlebt, draußen aufhalten. Außerdem: Wer den Maibaum einfach aus dem Wald stiehlt, macht sich strafbar.

1. Mai-Demos im Internet statt in den Städten

Doch der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB will keinen 1. Mai ohne Demo. So gibt es 2020 Online-Aktionen mit Poetry-Slams oder Livestreams.