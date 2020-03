Die Stadtverwaltung hat in einer Pressemitteilung zusammengefasst, was offen bleibt und was geschlossen werden muss.

Was offen bleiben darf

Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel, Hofläden und Raiffeisenmärkte Diese können jetzt auch am Sonntag und Feiertag öffnen. Sie müssen sicherstellen, dass Hygienestandards und die Steuerung des Zutritts sichergestellt sind. Warteschlagen müssen vermieden werden.

Was schließen muss

Der Betrieb von Gaststätten wird bis zum 19. April grundsätzlich untersagt. Ausgenommen sind Speisegaststätten und Mensen, wenn sichergestellt ist, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist und wenn Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist. Die Öffnungszeiten der Gaststätten sind auf 6 bis 18 Uhr beschränkt. Geschlossen sind Eisdielen, Bars, Shisha-Bars und Kneipen.

Was ist noch geschlossen?

Alle anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels müssen schließen. Ebenso geschlossen sind Kultureinrichtungen, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Kinos, Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder und Saunen. Auch alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, Fitnessstudios, Jugendhäuser, Bibliotheken, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Clubs, Diskotheken, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, Spezialmärkte, öffentliche Spiel- und Bolzplätze sind zu.

Alle Zusammenkünfte in Vereinen und Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Angebote von sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie Reisebusreisen sind untersagt. Untersagt sind zudem Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften. Auch alle sonstigen Veranstaltungen sind untersagt.