Wahrscheinlich ist es in diesen Zeiten eine gute Nachricht, dass im Augenblick ein grippaler Infekt im Kreis kursiert. Nicht jeder, der gerade Halsweh, Kopf- und Gliederschmerzen hat, leidet also zwangsläufig an Covid-19. Wer erkrankt ist, der wird mit dieser Aussage allerdings nicht besonders glücklich sein, weil die Sicherheit fehlt, und das ist quälend.

Rat und Hilfe von den Behörden

Wer Gewissheit über seinen Gesundheitszustand braucht, für den gibt es einen klaren Handlungsleitfaden, an den sich die allermeisten auch pflichtbewusst halten. Bis es Rat und Hilfe von den Behörden gibt, kann es allerdings dauern. Für Menschen in Not eine schlimme Zeit der Unsicherheit. Dass nun Landrat Thomas Reumann, der am Dienstagnachmittag die ersten Krankheitssymptome spürte, so rasch getestet wurde, wundert manchen Bürger deshalb, manche ärgern sich auch mächtig darüber.

kein Testergebnis

Weil sie selbst oder ihre Angehörigen noch immer auf die Möglichkeit warten, sich einem Test zu unterziehen oder weil kein Testergebnis kommt. Eine junge Frau aus der Region berichtet, ihr Freund hatte Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall, die beiden Männer trainieren gemeinsam. Bis ihr Freund einen Abstrich machen lassen konnte, gingen einige Tage ins Land. Auf das Ergebnis wartet er seit Dienstag. Inzwischen hat sich zu Fieber und Halsweh ein weiteres Symptom gesellt: Der Geschmackssinn des Mannes ging verloren. Das ist typisch für Infektionen mit dem Coronavirus.

Zum Schutz der Mutter

Im Falle des Landrats war indessen Eile geboten. Er ist als Vorsitzender des Krisenstabes im Kreis Reutlingen in stetem Kontakt mit all jenen, die die Gesellschaft funktionsfähig halten. Sie müssen vor einer Ansteckung geschützt werden. Das dient dem Wohl aller, ist aber kein Trost für diejenigen, die selbst um ihre eigene Gesundheit oder die eines Angehörigen bangen.

Zu dieser Gruppe gehört auch eine Frau aus Metzingen, die vergangenen Freitag Symptome entwickelte, die jenen einer Grippe ähneln. Sorge bereitet hat ihr das zunächst einmal wegen ihrer Mutter, die sie gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen versorgt.

Versuch beim Kreisgesundheitsamt anzurufen erfolglos

Um ihre pflegenden Angehörigen zu entlasten, wollte die Mutter am Montag eine Woche lang zur Kurzzeitpflege in ein Altenheim ziehen. Wegen des Krankheitsfalls in der Familie wurde allerdings vor dem Transport die Heimleitung informiert, deren Antwort war eindeutig: Erst nachdem geklärt ist, woran die Tochter leidet, darf die Mutter einziehen. Für dieses Verhalten hat die Tochter natürlich volles Verständnis, „das war auch in meinem Interesse“, sagt sie. Ihr Versuch, im Kreisgesundheitsamt anzurufen, blieb jedoch lange erfolglos. Entweder war belegt oder es ging niemand an den Apparat. In ihrer Verzweiflung ging sie schließlich direkt zu einer Arztpraxis, wissend, dass alle Fachleute genau davor warnen. Ihre ­Symptome gab sie einer Arzthelferin über die Sprechanlage durch. „Um mich herum standen drei weitere hustende Patienten.“

Standard-Fragebogen

Am Montagnachmittag gelang es der Frau schließlich, nach fast einem Tag, das Gesundheitsamt zu erreichen. Gemeinsam wurde ein Standard-Fragebogen durchgegangen. „Mit dem Ergebnis, ich bin nicht in Quarantäne“, sagt die Metzingerin. Weil sie nicht auf Reisen war und es keine positiv getestete Kontaktperson gab. Der Hinweis der Metzingerin, sie nutze regelmäßig Bus und Bahn, änderte nichts. Dafür erhielt sie den Hinweis, im Augenblick gehe ein harmloser grippaler Infekt herum.

Eine Auszeit

Auf die Frage der Frau, ob ihr das Gesundheitsamt das telefonische Ergebnis schriftlich gibt oder sich diesbezüglich beim Altenheim meldet, wurde ausweichend reagiert. Dafür riet ihr das Amt, die Pflege der Mutter vorerst ihren Angehörigen zu überlassen und sich eine Krankschreibung vom Arzt zu holen.

Kurzzeitpflege verschoben

Die Angehörigen haben die Pflege nun tatsächlich wieder übernommen und die Kurzzeitpflege verschoben, obwohl sie eigentlich in dieser Woche eine Auszeit nehmen und durchatmen wollten. Auch der Hausarzt der Mutter hat der Familie geholfen. Er rief im Altenheim an und meldete, dass die Tochter vom Gesundheitsamt als harmloser Fall eingestuft worden ist. Daraufhin hätte die Mutter doch noch einziehen dürfen. „Wir waren auf die Intervention eines Arztes angewiesen“, bilanziert die Tochter. Und betont, dass sie sich nur deshalb testen lassen wollte, um Klarheit für das häusliche Pflegeteam und das Altenheim zu bekommen. „Unter dem Strich fühle ich mich vom Gesundheitssystem alleine gelassen“, sagt sie, und fragt: „Ob das einzig an der momentanen Ausnahmesituation liegt?“