Die tägliche Corona-Lagemeldung aus dem Kreisgesundheitsamt lässt diese Woche aufhorchen: Für den gestrigen Mittwoch wurden 44 aktive Fälle in Metzingen registriert. Zum Vergleich: Am 23. Februar wurden 18 Fälle gemeldet, am 25. Februar 24. Einen größeren Ausbruch in einem Betrieb oder in ei...