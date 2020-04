Seit sechs Wochen sind Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen. Lediglich für Eltern, die beide in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet. Viele Eltern kommen langsam an ihre Grenzen. Die Überstunden sind schon lange aufgebraucht, ebenso Teile des Urlaubs, wer nicht im Homeoffice arbeiten konnte, musste tageweise unbezahlt zu Hause bleiben oder in Wechselschicht mit dem Partner arbeiten. Neben der Arbeit mussten die Schulkinder unterrichtet und die kleineren Kinder unterhalten werden. Kurz: Die Nerven liegen blank und oft fehlt es an Geld.

Eltern an ihren psychischen und physischen Grenzen

„Bis zum Sommer halte ich das so nicht durch“, klagt eine Mutter in einer Whatsapp-Gruppe. Auch den Dettinger Elternbeiratsvorsitzenden der Kindergärten, Florian Milz, erreichen in diesen Tagen etliche Anrufe. „Viele Eltern sind mit der Situation überfordert“, sagt er. Er versucht, Antworten zu geben und zu beruhigen, allerdings werden die meisten Dinge nicht vor Ort, sondern von der Landes- oder Bundespolitik entschieden. Die Träger müssen dann umsetzen, was die Politik vorgibt.

Familien in prekären Situationen im Blick

Einige Eltern der Vorschüler machen sich Sorgen, ob ihre Kinder überhaupt eingeschult werden können, wenn ihnen jetzt im Endspurt die Vorbereitung dafür fehlt, erzählt Milz. Diese Sorgen sind unnötig. Die meisten Vorschüler sind schulfähig, sagt eine Erzieherin. Außerdem betrifft es ja alle Kinder und die Lehrer werden entsprechend darauf reagieren. Prekärer ist die Situation für Kinder, die aus familiären Gründen oder wegen Sprachbarrieren ohnehin Probleme haben und denen nun der Kindergarten ganz besonders fehlt. Allerdings hatten die Erzieherinnen diese Familien in den vergangenen Wochen trotz Schließung stets im Blick und sie haben Kontakt gehalten. „Ihnen galt von Anfang an unser Fokus“, betont Kirchenpfleger Kai Münzing, schließlich müsse man vermeiden, dass Kinder komplett abgehängt werden. Sollten es die Platzkapazitäten erlauben, würde man diesen Familien gerne eine Betreuung anbieten.

Betreuungsplätze für 140 Kinder

Wie viele Anmeldungen es in Dettingen geben wird, kann Münzing noch nicht abschätzen. Er rechnet aber mit deutlich steigenden Zahlen, denn die Hürden für einen Platz in der Notbetreuung wurden deutlich abgesenkt. Bis zu 140 Kinder könnten unterkommen, vor Corona hatte man eine Betriebserlaubnis für 450 Kinder. Zuerst öffnen am heutigen Montag die drei Dettinger Ganztageseinrichtungen Walter Ellwanger, Neubühlsteige und „Unter dem Regenbogen“. Reichen die Plätze dort nicht aus, folgen Kegelwasen und Bergstraße. Um die Erzieherinnen nicht zu gefährden, gibt es strikte Regeln, was Hygiene, Abstand und Mundschutz betrifft. Ob sie sich umsetzen lassen, wird von vielen allerdings bezweifelt.

Fragwürdige Hygiene- und Gesundheitsregelungen

„Die Umsetzung der Hygiene-vorschriften ist an vielen Stellen fragwürdig“, sagt beispielsweise Mira Bräuer. Sie lebt in Dettingen und ist in einer Tübinger Kita im Leitungsteam. Sie hat in den vergangenen Wochen viel in der Notbetreuung gearbeitet und weiß, wie schwierig es ist, die gesetzlichen Vorgaben auch nur annähernd umzusetzen. Und das wird natürlich noch viel schwieriger, wenn die Kinderzahlen steigen, weil viele Eltern an ihrem Arbeitsplatz gebraucht werden.

Beispiele für Herausforderungen, vor denen die Erzieherinnen jetzt stehen, gibt es genügend: Wie soll man ein Kind wickeln und dabei zwei Meter Abstand einhalten? Wie trösten ohne Körperkontakt? „Wir befinden uns in einem Dilemma, das eigentlich nicht lösbar ist“, sagt Münzing dazu. Theoretisch habe man alles durchgespielt, aber die Praxis wird eine andere sein. Zwar könne man im Stuhlkreis Abstand halten, aber spätestens wenn die Kinder zusammen spielen, werden sie Körperkontakt haben. So sieht man durchaus die Notwendigkeit, Eltern zu entlasten und ihnen ermöglichen, ihrer Arbeit nachzugehen, gleichzeitig tragen die Kindergartenträger aber auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter.

Mundschutzpflicht erst ab sechs Jahren

Hitzige Debatten gibt es derzeit um den Mundschutz, berichtet Florian Milz. Viele Eltern haben Sorge, dass ihre Kinder nicht genügend Sauerstoff bekommen, wenn sie welchen tragen. Befeuert wurde diese Sorge noch durch einen Kettenbrief, der seit Tagen in den sozialen Medien kursiert. Dabei handelt es sich um einen Fake, wissenschaftlich ist er nicht belegt. Dennoch wollen nun einige Eltern auf einen Mundschutz für ihre Kinder verzichten und zwingen kann man sie nicht dazu, denn die Pflicht gilt erst ab einem Alter von sechs. Die Kirchengemeinde hat dennoch für alle Kinder und Erzieherinnen Mundschutz bestellt, versehen mit einem kindgerechten Smiley. Die Erzieherinnen setzen ihn auf und der Kirchenpfleger hofft auf die Einsicht der Eltern, dass die Kinder ebenfalls einen tragen. „Je mehr dies tun, umso besser ist der Schutz“, so Münzing.

Von einem normalen Kindergartenalltag mit dem vorherigen pädagogischen Konzept ist man trotz dieser schrittweisen Öffnung noch weit entfernt. „Es wird nicht so sein, wie vor Corona“, sagt Münzing. Es ist eine Notfallbetreuung, die sicherstellen soll, dass Kinder betreut werden, wenn die Eltern keine andere Möglichkeit haben. Dies müssen sowohl Eltern als auch Arbeitgeber schriftlich bestätigen.

Jeweils nur eine Gruppe Schüler an der Schule

Auch an der Schule startet heute die erweiterte Notfallbetreuung. Die bisherige Betreuung wurde fast gar nicht in Anspruch genommen, wie Stefanie Jedele, Leitung des Amts Öffentliche Ordnung, Jugend und Soziales, berichtet. Stand Freitag würde es an der Schillerschule genügen, eine Gruppe zu öffnen, doch sie will abwarten, wie viele Eltern noch einen Antrag stellen. Morgens sind die Lehrer zuständig, mittags übernimmt dann die Ganztagsbetreuung, sodass die Zeiten von 7 bis 17 Uhr abgedeckt sind. Auch Stefanie Jedele betont, dass die Betreuung wirklich nur für die Zeiten gedacht ist, wenn es gar nicht anders geht.

Die Lehrer an der Schillerschule haben übrigens ganz besonderen Mundschutz: Zwei Lehrerinnen, die derzeit nicht unterrichten dürfen, haben für alle 70 Lehrer Mund-Nase-Masken genäht.