Endlich gibt es eine gute Nachricht – zumindest für die ehrenamtlichen DRK-Helfer vor Ort (HvO) in Dettingen. Sie sind inzwischen in die Impfgruppe eins eingeordnet worden. „Sie wollen uns jetzt zügig gegen Covid19 impfen“, so Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz auf Nachfrage unserer Reda...