34 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt des Kreises Reutlingen am Montagnachmittag (Stand: 15.30 Uhr). Sieben neue Fälle gibt es jeweils in den Ermstal-Gemeinden Dettingen und Bad Urach, zwei weitere in Metzingen. In der Kreisstadt Reutlingen sind seit Freitagmittag elf Erkrankte hinzugekommen.

Dramatische Entwicklung im Ermstal

Wie dramatisch diese Entwicklung im Ermstal ist, zeigt ein Blick auf den Inzidenzwert, der eine erste kritische Marke bei 35 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschreitet. Ab einem Wert von 50 muss der Landkreis Schutzmaßnahmen ergreifen, denn dieser Wert gilt jeweils für einen gesamten Landkreis.

Inzidenzwert weit über kritischer Marke

Im Kreis Reutlingen liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 26,2 (Baden-Württemberg 15,2), in Dettingen ist er mit 14 Neuerkrankten in einer Woche bei 9800 Einwohnern auf 142,8 gestiegen. In Metzingen (23000 Einwohner) liegt er bei 43,5, in Bad Urach (12000 Einwohner) bei 66,6.