Das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) an der Messe Stuttgart wird am kommenden Donnerstag, 15. Oktober wieder in Betrieb genommen. Dort können Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Esslingen mit einem Code vom Hausarzt einen Corona-Abstrich vornehmen lassen. Das CAZ bei der Messe in Leinfelden-Echterdingen ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Die Einrichtung ist auf den Parkplatz P30 versetzt worden.

Drive-In-Verfahren wie in Nürtingen

Der Test funktioniert wie beim CAZ in Nürtingen in einem Drive-In-Verfahren, die Probe wird aus dem Auto heraus entnommen. Das Landratsamt bittet darum, das CAZ an der Messe zu nutzen, das Abstrichzentrum in Nürtingen-Oberensingen ist überlastet. Derzeit gibt es eine sehr große Nachfrage wegen der steigenden Zahl von Infizierten und Kontaktpersonen sowie Reisenden, die ein Testergebnis vorweisen müssen.

Landkreis Esslingen ein Corona-Hotspot