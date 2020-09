Der Vorverkauf laufe schlecht, berichtet Jonas Hillmann vom Club Thing. „Die Leute haben wohl Angst, vor dem Wetter und vor Corona.“ Wie berichtet, hat der Jugendhilfeverein für die kommenden Wochenenden die ersten Live-Gigs seit Ausbruch der Corona-Pandemie geplant: Am Freitag, 2. Oktober, spielen auf dem Gelände am alten E-Werk Ernest & The He­mingways, deren Jahresend-Konzert im Glemser „Hirsch“ diesmal entfällt. Sollte für Freitag Regen vorhergesagt sein, wird das Konzert auf Samstag oder Sonntag, 3. oder 4. Oktober, verschoben. Für Samstag, 10. Oktober, haben Cat Down The River zugesagt. Einlass ist jeweils von 17 Uhr an, Konzertbeginn um 19 Uhr.

Dadurch soll Gedränge am Eingang vermieden werden. Um die Infektionsgefahr durchs Coronavirus zu minimieren, sind beide Auftritte des „Kulturherbst“-Mini-Festivals trotz der Jahreszeit als Open-Airs geplant – unter strikter Einhaltung eines dafür erarbeiteten Hygienekonzepts.

Wieviele Besucher zugelassen sind und wie viele davon an den jeweils bis zu acht Personen Platz bietenden Tischen zusammensitzen dürfen, darüber werden sich nach Auskunft der Stadtverwaltung Albrecht Gaiser vom Ordnungsamt und der Verein Anfang kommender Woche nochmal unterhalten. „Ich bin sicher, dass dabei eine Lösung gefunden wird“, sagt Pressesprecherin Irina Storz.

Denn bislang legen die Club-Thing-Vertreter Paragraph 9, Absatz 1, der Landes-Corona-Verordnung anders aus als die Stadt. Wobei sich Jonas Hillmann in seiner Interpretation des Rückhalts vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Stuttgart sowie des Regierungspräsidiums Tübingen versichert hat und auf zahlreiche Präzedenzfälle verweist. Die Stadt jedoch beharre darauf, dass nur enge Verwandte zusammensitzen dürfen. Selbst wenn der Vorverkauf noch anzieht, bekäme der Club sein Festival damit nicht ausverkauft. Dann gäbe es erneut ein Defizit. Und das wollen die Veranstalter gerade verhindern.

Tickets und Tischreservierungen per Mail unter vvk@clubthing.de