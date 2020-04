Die Automobilindustrie in Deutschland wagt wohl den Neustart. Nach Volkswagen, Audi und Daimler hat nun auch Ford angekündigt, die Produktion wieder hochzufahren, und zwar am 4. Mai. Schon in der kommenden Woche werfen VW und Mercedes die Bänder wieder an. Allerdings zunächst auf kleiner Flamme und nur in ausgewählten Werken.

Dennoch, die Ansagen der Autobauer sind ein klares Signal für die Zulieferer. Auch die Dichtungsexperten der Dettinger Elring-Klinger AG rüsten sich für einen bevorstehenden Produktionsanlauf – immer die Entwicklung in der Automobilindustrie im Blick. „Entscheidend für uns ist in erster Linie die Motorenproduktion“, erklärt Dr. Jens Winter, Unternehmenssprecher bei Elring.

Elring fährt die Produktion vorgeschaltet wieder hoch

Sollte dieser Bereich der Fertigung Anfang Mai wieder anziehen, muss auch Elring handeln. „Wir fahren die Produktion in diesem Fall vorgeschaltet und bedarfsgerecht wieder hoch“, sagt Jens Winter. Der Konzern könne jederzeit flexibel mit den Anforderungen der Autobauer umgehen.

Entsprechend hatten Shutdown und Corona-Krise das weltweit agierende Unternehmen ausgebremst: Elring-Klinger war Ende März mit einer durchschnittlichen Zielquote von 50 Prozent in die Kurzarbeit gegangen. Betroffen sind Mitarbeiter aus Produktion und Verwaltung.

Ende März ging es mit 50 Prozent Zielquote in die Kurzarbeit

Der Konzern mit Hauptsitz in Dettingen bildet da keine Ausnahme. Und wie viele Zulieferer war Elring-Klinger in den vergangenen Wochen „doppelt gefordert“, wie Sprecher Jens Winter sagt. Einerseits mussten die Verantwortlichen die Kurzarbeit managen – andererseits die Weichen stellen für den bevorstehenden Wiederanlauf der Produktion.

„Wir sind auf alle möglichen Szenarien vorbereitet“, betont der Konzernsprecher. Die gute Nachricht trotz aller Unsicherheiten: Logistisch stehe einem Produktionsanlauf nichts im Wege. Die Lieferketten, die einen raschen Neustart gewährleisten, sind laut Jens Winter gesichert.

Dr. Stefan Wolf: Der Abbau von Stellen soll vermieden werden

Das Personal stehe bereit, Pläne und Sicherheitsmaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene und Abstandsregeln in der Produktion) sind festgezurrt worden.

Elring-Chef Dr. Stefan Wolf hatte Ende März trotz Corona-Krise einigermaßen optimistisch in die Zukunft geblickt. Dank seiner innovativen Entwicklungen stehe das Unternehmen gut da. Der Abbau von Stellen könne wohl vermieden werden, hofft Südwestmetall-Chef Wolf.

Dr. Jens Winter: Wichtig ist, dass die Autohäuser wieder öffnen

Nach den jüngsten Beschlüssen der Bundes- und Landesregierungen, sowie Lockerungen in weiteren europäischen Staaten, sieht auch der Zulieferer die Chance, die Produktion wieder schrittweise wieder aufzunehmen: „Wichtig ist vor allem, dass die Autohäuser wieder öffnen dürfen. Das ist für den Absatz gut“, urteilt Unternehmenssprecher Winter.

Im ersten Quartal des Jahres hatte Elring-Klinger indessen die schwache Konjunktur und die Corona-Krise zu spüren bekommen. Die Erlöse gingen um zehn Prozent zurück, auf 396 Millionen Euro, teilte das Unternehmen gestern mit.

Dagegen kletterte das operative Ergebnis auf 16 Millionen Euro nach oben (6,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal). Der Konzern führt das auf die Bemühungen zurück, „die Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen“.

Konzern erwartet im zweiten Quartal massiven Einbruch

Für das zweite Quartal erwartet Elring bei Umsatz und Ergebnis jedoch „massive“ Einbrüche. Sie sind zurückzuführen auf die Produktionspausen in Europa und Nordamerika, die erst ab Ende März zu Buche schlagen werden.

Elring-Klinger war vor allem mit Komponenten für den klassischen Verbrennungsmotor groß geworden, ist inzwischen aber auch stark in Elektroantrieben und Brennstoffzellen engagiert.