Grund ist die Corona-Krise. Alle bislang bereits bekanntgegebenen Termine entfallen. Alle, die Blut spenden wollen, werden gebeten, sich über die Homepage www.Blutspende.de oder über die Blutspende-App des DRK-Blutspendedienstes zu informiere.

Blutspenden nur noch an Hotspots

Blutspenden finden künftig nur noch an so genannten Blutspende-Hotspots statt. In Laichingen beispielsweise gibt es vom 23. bis zum 27. März die Möglichkeit, das dringend benötigte Blut zu spenden. Uhrzeiten und weitere Infos zur Blutspende in Laichingen gibt es über die Homepage des Blutspendedienstes und die Blutspende-App.