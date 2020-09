Die Zahl der Infizierten nach dem Coronaausbruch im Ermstal ist weiter gestiegen, wenn auch nicht so sprunghaft wie zuletzt. Das Gesundheitsamt registrierte heute 29 Personen, die sich im Zusammenhang mit einer Geburtstagsparty in Dettingen angesteckt hatten – vier mehr als noch am Dienstag. Das meldete das Landratsamt Reutlingen.

550 Kontaktpersonen sind in Quarantäne

In Dettingen hatten 33 junge Leute zum Ende der Sommerferien gemeinsam gefeiert. Was die Zahl der Festgäste betrifft, ist alles mit rechten Dingen zugegangen, allerdings hatte sich das Virus in der vergangenen Woche in Schulen, Kindergärten, Vereinen und Unternehmen ausgebreitet. Anfang der Woche hatte der Landkreis 550 Testpersonen der Betroffenen in Quarantäne geschickt. Nach Angaben des Landratsamts sind bis dato bei den Infizierten kaum schwerwiegende Krankheitsverläufe aufgetreten.

Die Ämter sind auf korrekte Angaben angewiesen

Die Behörde ist noch dabei, die Infektionsketten nachzuvollziehen, wobei das Gesundheitsamt „auf korrekte Angaben der Beteiligten angewiesen ist“, betont Christine Schuster, die Pressesprecherin des Landkreises. Um weitere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bräuchten die Gesundheitsämter gesicherte Erkenntnisse darüber, wie solche lokalen Corona-Ausbrüche zustande kommen.