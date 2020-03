ElringKlinger reduziert die Produktion aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Da auch bei den Automobilhersteller die Produktion an vielen Standorten ruht, hat der Vorstand der Elring Klinger AG in Abstimmung mit dem Konzernbetriebsrat beschlossen, dass die Produktion des Konzerns unmittelbar ab dem 23. März nur noch bedarfsorientiert geschieht. Betroffen sind vor allem die europäischen und nordamerikanischen Standorte, aber auch das indische und das brasilianische Werk. Die Produktion wird entweder eingeschränkt – beispielsweise werden in Deutschland alle notwendigen Vorbereitungen für Kurzarbeit getroffen – oder auch vorübergehend unterbrochen.

Chinesische Mitarbeiter wieder aktiv

Nicht in dieses Maßnahmenpaket fallen die chinesischen Werke, die nach den vorübergehenden Schließungen ihren Betrieb wieder aufgenommen haben. Auch die Standorte in den übrigen Regionen der Welt, zum Beispiel in Südafrika, produzieren von diesen Maßnahmen derzeit unberührt weiter.

Wirtschaftliche Auswirkungen durch das Virus

Die Dauer der Werksschließungen bei den Herstellern lässt sich ebenso wenig absehen wie mögliche Verschärfungen in den nächsten Wochen – auch von politischer Seite. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten können keine hinreichend zuverlässige Aussagen über die ökonomischen Auswirkungen auf den Konzern gemacht werden.