Um den außerordentlichen Einsatz der Mitarbeitenden zu würdigen, die im Rahmen der ersten Welle der Corona-Pandemie in der direkten Versorgung von Covid-19 Patienten und Covid-19 Verdachtsfällen involviert waren, hat der Aufsichtsrat der medius-Kliniken gGmbH im Kreis Esslingen ein Konzept zur Ausschüttung einer Corona-Sonderprämie als einmalige Freiwilligkeitsleistung beschlossen.

Der Einsatz aller Klinikmitarbeiter, die in den Monaten von März bis Mai 2020 Covid19-Patienten oder Covid19-Verdachtsfälle versorgt und dabei überwiegend in kompletter Schutzausrüstung gearbeitet haben, wird mit einer einmaligen, steuerfreien Sondervergütung in Höhe von bis zu 1500 Euro honoriert. „Den Mitgliedern des Aufsichtsrats ist es ein wichtiges Anliegen in dieser herausfordernden Zeit den engagierten Einsatz zu würdigen und ein Signal der Wertschätzung zu setzen“, sagt Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Eininger.

Von der Corona-Sondervergütung werden rund 1000 Mitarbeitende der insgesamt über 3000 Mitarbeitenden der medius-Kliniken profitieren. Aufsichtsrat und Geschäftsführung stellen dafür Mittel in Höhe von insgesamt mehr als 500 000 Euro bereit. „Natürlich sind mit einer solchen Sondervergütung stets viele Erwartungen verbunden. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass das Konzept und die Berechnungskriterien in enger Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat erarbeitet worden sind“, sagt Eininger.

Viele Mitarbeitende aus nicht betroffenen Bereichen der medius- Kliniken, wie dem OP-Bereich, hatten sich während der ersten Pandemiewelle aus Solidarität kurzfristig bereit erklärt, standortübergreifend in kritischen Covid-Bereichen personell zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.