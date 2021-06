Endlich. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni erledigt auch die Sonne wieder ihren Job. Bei wärmeren Temperaturen gönnen sich Bade-Enthusiasten gerne mal wieder einen Tag am See – zumal noch nicht alle Freibäder in der Region geöffnet sind. Am Aileswasen in Neckartailfingen,...