Nicht das Virus selbst, sondern Zeitvertreib und die bewusste Ablenkung davon sind Inhalte des neuen Podcasts „Radio Urach“.

Musik ausschließlich in und um Bad Urach entstanden

In den kommenden Wochen möchte dieses Format ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, Gedichten, historischen Anekdoten und vor allem mit Musik bieten. Zu erreichen ist das Angebot am einfachsten über die Startseite der Stadt Bad Urach (www.bad-urach.de). Dort ist ein neuer Button zu finden, der auf Klick die jüngste Sendung abspielt. Die Besonderheit dabei ist, dass die abgespielte Musik ausschließlich in und um Bad Urach entstanden ist, von heimischen Künstlern, Kapellen und Chören. Einige Stücke wurden sogar vor Ort, zum Beispiel bei den Herbstlichen Musiktagen, aufgenommen.

Keine Konkurrenz zu den professionellen Medien

„Wir bieten ein Programm, das ausdrücklich keine Konkurrenz zu den professionellen Medien sein soll, sondern in Zeiten des Corona-Virus vor allem auch das ‚Virus der Angst und des Alleinseins’ bekämpfen möchte“, sagt Thomas Braun, Leiter des Kulturreferates und Hauptmoderator der Sendung.