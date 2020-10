Bürgermeister Elmar Rebmann hat die derzeitige Corona-Lage in Bad Urach im Rahmen einer Ausschusssitzung am Dienstagabend als „relativ stabil“ bezeichnet. Während die Corona-Fallzahlen im Landkreis am Dienstag zuletzt um 26 Infizierte gestiegen sind (Mittwoch: 19), bewege sich die Zahl der bes...