Die Verantwortlichen in den stationären Pflegeeinrichtungen der BruderhausDiakonie sind froh, dass das Gesundheitsamt einen Überblick über mögliche Coronavirus-Infektionen ermöglicht und Bewohner sowie Mitarbeiter testet. Im Bad Uracher Seniorenzentrum Herzog Christoph haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamts in der vergangenen Woche von allen Bewohner Abstriche genommen.

16 Bewohner positiv getestet

Von den 76 Bewohnern sind laut bisher vorliegenden Ergebnissen 16 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. 47 Bewohner weisen ein negatives Testergebnis auf, gelten zum Testzeitpunkt als gesund, bei anderen stehen die Ergebnisse noch aus.

„Wir haben von Beginn an im Haus sofort die entsprechenden Schutzmaßnahmen eingeleitet“, erläutert Thomas Stäbler, Fachbereichsleiter Altenhilfe Ermstal/Alb der BruderhausDiakonie. So bleiben momentan alle Personen in ihren Zimmern, die Mitarbeiter arbeiten mit Schutzkleidung. Dennoch sind über die Osterfeiertage drei Personen gestorben. „Der Tod dieser Bewohner geht uns wirklich sehr nahe und wir fühlen mit den Angehörigen“, sagt der Fachbereichsleiter. Die Angehörigen aller positiv getesteten Bewohner habe man frühzeitig per Telefon und E-Mail informiert und stehe mit ihnen in engem Kontakt.

Tests auch „Am Grünen Herz“

Auch in den weiteren Pflegeeinrichtungen wie dem Seniorenzentrum Am Grünen Herz in Bad Urach wird getestet. „Das“, so Stäbler, „vermindert Unsicherheiten und ermöglicht, in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt gezielt geeignete Vorkehrungen zu treffen.“