Noch immer bestimmt die Corona-Pandemie einen Teil des Alltags im Altenzentrum des Diakonissenrings an der Elsa-Brändström-Straße. Doch das Licht am Ende des Tunnels wird heller, die hoffnungsvollen Zeichen mehren sich. Am Freitag beispielsweise konnten Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter erstm...