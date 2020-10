Auf eine Pizza zum Italiener, zum Rückentraining ins FitnessStudio, Beethoven im Konzertsaal genießen? Vorerst vorbei. Mit vielem, was in der Freizeit Freude macht, ist von Montag an Schluss: Der „Lockdown-Light“ sorgt für Stille in den Städten. Restaurants, Kultureinrichtungen, Sportstätte...