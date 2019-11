Der deutsche König der Parodien Matze Knop kommt am 23. November 2019 mit seinem neuen Programm „Willkommen in Matzeknopien – Ich mach´s jetzt selbst“ in die Schillerhalle nach Dettingen. Frei nach dem Motto: Schütteln vor Lachen statt klotzen und motzen.

Erste Bekanntheit erlangte Matze Knop durch die Figur „Supa Richie“

Matthias, genannt „Matze“, Knop wurde am 11. November 1974 in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen geboren. Erste Bekanntheit erlangte Knop, der Journalistik an der Uni Dortmund studierte, Ende der 1990er Jahre mit seiner Comedy-Figur „Supa Richie“. Es folgten zahlreiche Auftritte im TV, wo er unter anderem Clipfish TV auf RTL moderierte.

Durchbruch als Franz Beckenbauer- Imitator

Der endgültige Durchbruch gelang dem Comedian, Moderator, Sänger und Schauspieler während der WM 2006 in Deutschland als er Franz Beckenbauer sehr erfolgreich parodierte. Es folgten weitere Parodien über prominenten Fußballgrößen wie Jürgen Klopp, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Lothar Matthäus, Joachim Löw oder Luca Toni. Aber auch Prominente aus dem Showbiz, wie Dieter Bohlen oder Thomas Gottschalk, sind vor den Parodien von Matze Knop nicht sicher: Mit der Toni-Hymne „Numero Uno“ stürmte Knop 2012 in die deutschen Single-Charts. Mittlerweile gehört Knop zu den bekanntesten deutschen Komödianten und Imitatoren und ist Dauergast in zahlreichen TV-Formaten wie „Die Wochenshow“, Waldis Club, TV total Wok-WM oder Schlag den Star.

Seit Oktober 2019 mit „Willkommen in Matzeknopien“ auf Tournee

Der 45-Jährige leidenschaftliche Vereinsfußballer und Sympathisant der Ruhrpottvereine wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Kurios: Sein Vater trainierte als Übungsleiter von Borussia Lippstadt die späteren Bundesligaprofis Michael und Karl-Heinz Rummenigge. Seit Oktober 2019 tourt es mit seinem neuen zweistündigen Programm „Willkommen in Matzeknopien“ durch die gesamte Republik. Grund genug, um mit dem sympathischen Westfalen zu sprechen.

Herr Knop Sie sind ja absoluter Fußballfachmann, wer wäre denn Ihre erste Wahl als neuer Trainer des FC Bayern München?

Auf meinem Youtube-Kanal lässt sich ManCity-Trainer Pep Guardiola durchaus überzeugen, wieder zum deutschen Rekordmeister zurückzukehren. Wie man hört, hat Luca Toni ebenfalls starkes Interesse Bayern-Coach zu werden. Jetzt lassen wir erst einmal Hansi Flick in Ruhe arbeiten und schauen was passiert – es wird in jeden Fall spannend.

Die EM 2020 steht vor der Tür - Wie sehen Sie die Chancen der DFB-Elf um Coach Jogi Löw?

Die Abwehr macht mir doch noch Sorgen, da gibt es für Jogi Löw doch noch einiges zu tun. Vielleicht sollte Sportkamerad Hummels wieder in die DFB-Elf zurückkehren. Mit unserem momentanen Leistungsniveau ist das Viertelfinale realistisch - Favoriten auf den Titel sind Frankreich, Spanien und England.

Auf Ihren Tweet in Sachen Schalker Torschützen hin (Salif Sané, Suat Serdar,) haben Sie kürzlich heftig Gegenwind geerntet, obwohl Sie das, wie Sie selbst betonten, ja keinesfalls rassistisch gemeint hatten. Wie schätzen Sie als gelernter Journalist die Rolle der sozialen Medien ein?

Heutzutage wird jeder Halbsatz im Netz sofort negativ interpretiert. Mehr Gelassenheit würde da nicht schaden und man sollte nicht in allem gleich etwas Böses vermuten. Wer mich kennt weiß, dass ich die Menschen liebe. Jeder sollte Verantwortung übernehmen, statt bei den anderen die Schuld zu suchen.

Von den "Parodierten" selbst erhalten Sie ja immer wieder Rückmeldung auf ihre Imitationen. Gab's mal eine ganz besondere Reaktion?

Schalke-Boss Clemens Tönnies hat mir ein Lob ausgesprochen und fand die Parodie über sich absolut gelungen. Kaiser Franz Beckenbauer findet es im Übrigen gut, dass ich die Figuren am Leben lasse und nicht unter der Gürtellinie parodiere.

Gibt es einen Prominenten den sie noch unbedingt imitieren möchten oder gar müssen?

Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Freiburg-Trainer Christian Streich wäre eine dankbare Aufgabe - ein toller Charakter mit Ecken und Kanten.

Wurden Sie schon einmal mit einer Ihrer Figuren im realen Leben verwechselt?

Ja, das kommt durchaus vor. Erst kürzlich hat mir jemand einen Ball per Postweg als Geschenk zugeschickt, weil er dachte, ich bin Mats Hummels von Borussia Dortmund. Selbstverständlich habe ich das aufgeklärt.

Sie sind schon sehr lange Comedian, hat sich im Laufe der Jahre der Humor der Menschen verändert?

Eigentlich nicht, denn Politiker und Prominente bieten schon immer genug Stoff zum Parodieren. Ich bin mit voller Leidenschaft Komiker und mein Ziel ist es, die Menschen zum Lachen zu bringen.

Das neue Programm heißt „Willkommen in Matzeknopien“. Was ist das Besondere an „Matzeknopien“?

Matzeknopien ist ein Fantasieland, aber natürlich ein sehr fröhliches. Die Zuschauer dürfen sich auf eine zweistündige Reise durch ein Land freuen, in dem scharfe Pointen als Vorspeise, Hauptgericht und Dessert volley serviert werden. Interaktive Stand-up-Comedy trifft auf erstklassige Parodie und attackiert garantiert die Lachmuskeln. Es lohnt sich.

Wie haben Sie es geschafft, Lodda als Frauenbeauftragten gewinnen zu können?

Wer könnte diesen Job besser machen als Lothar Matthäus. Außenminister ist im Übrigen Kult-Kloppo, Dieter Bohlen hat die Nationalhymne von „Matzknopien“ komponiert und die Weihnachtsfeier organisiert Franz Beckenbauer.

Wie steht es um Ihre Kenntnisse im Handball-Sport, der TSV Dettingen spielt ja in der Handball-Landesliga? Und haben Sie da auch schon einen Promi parodiert?

Handball ist ein harter aber sehr fairer Sport, wo immer richtig Gas gegeben wird. Ich finde ihn einfach geil. Mit Stefan Kretzschmar und Pascal Hens habe ich schon einmal in einem Benefizspiel mitgewirkt. Optisch wäre natürlich Trainer-Legende Heiner Brand optimal zu parodieren.

Matze Knop in Dettingen: Karten und Infos

Der Comedian Matze Knop gastiert am Samstag, 23. November, 20 Uhr, in der Schillerhalle in Dettingen.Karten (im Vorverkauf vergünstigt) gibt es bei der Volksbank Ermstal-Alb und unter www.eventim.de. Einlass ab 19 Uhr, die Handballer des TSV Dettingen bewirten mit Sekt und Häppchen.