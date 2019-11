Fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm von Coca-Cola

Seit 1997 ist die alljährliche Weihnachtstour fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm von Coca-Cola. Was als Idee für einen TV-Spot startete, ist mittlerweile für Millionen von Menschen eines der großen Highlights in der Weihnachtszeit. Entgegen bestehender Mythen ist der heutige Santa Claus jedoch keine Erfindung von Coca-Cola, denn: Niederländische Auswanderer brachten Anfang des 17. Jahrhunderts ihren Sinterklaas-Brauch mit über den Atlantik nach Nieuw Amsterdam, dem heutigen New York.

Von der Figur des Sinterklaas inspiriert, schuf die The Coca-Cola Company 1931 ihre ganz eigene Version des Santa Claus. Dieses, von Coca-Cola neu interpretierte Bild des Santas, prägt bis heute weltweit die Vorstellung des Weihnachtsmannes vieler Menschen.

Highlights der Weihnachtstour 2019:

Coca-Cola verspricht eine Welt voll festlicher Lichter, leckerer weihnachtlicher Düfte und Erlebnisse. Darunter

● eine virtuelle Schlittenfahrt

● ein Foto in einer übergroßen Schneekugel

● sowie ein Treffen mit Santa Claus.

Als kleines (Vor-) Weihnachtsgeschenk von Santa Claus kann außerdem jeder Besucher eine Coca-Cola Glasflasche mit seinem Namen mit nach Hause nehmen. Weitere Informationen gibt es unter www.coca-cola-deutschland.de.

Die Coca-Cola Weihnachtstour 2019 im Überblick:

► 21. November: Herne

15 – 20 Uhr: Cranger Weihnachtszauber

► 25. November: Bad Kreuznach

15 – 20 Uhr: Kornmarkt

► 28. November: Metzingen

15 – 20 Uhr: Hugo-Boss-Platz

► 1. Dezember: München

15 – 20 Uhr: Olympiapark

► 4. Dezember: Cottbus

15 – 20 Uhr: Oberkirchplatz

►7. Dezember: Bernburg

15 – 20 Uhr: Oberer Karlsplatz

► 10. Dezember: Hann. Münden

15 – 20 Uhr: Rathausplatz

► 13. Dezember: Uelzen

15 – 20 Uhr: Parkplatz Herzogenplatz/Schuhstraße

► 16. Dezember: Lübeck

15 – 20 Uhr: Vorplatz Musik- und Kongresshalle

► 19./20. Dezember: Berlin

15 – 20 Uhr: Mercedes Platz