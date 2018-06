Oldtimer Chromblitzende Schätzchen im Anmarsch

Würtingen / Philipp Steyer-Ege

Chromblitzende Armaturen, geschwungene Karosserielinien und ganz viel Nostalgie: Fans von Old- und Youngtimern werden zum zehnten Jubiläum des Oldtimertreffs in St. Johann am kommenden Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, rund um die Würtinger Gemeindehalle wieder voll auf ihre Kosten kommen. Die fahrbaren Schätzchen in Blech und Chrom hingegen können zeigen, was sie noch unter der Haube haben. In verschiedenen Wertungsläufen können Old- und Youngtimer einen Pokal nach Hause fahren. Auch der jüngste und der älteste Teilnehmer können sich genauso auf eine Trophäe freuen wie Teilnehmer mit der weitesten Anreise und dem ältesten Vehikel im Gepäck.

Kurt Kolb, der Vorsitzende der veranstaltenden Oldtimerfreunde St. Johann, rechnet heuer mit etwa 350 Fahrzeugen und damit nicht nur mit einem Teilnehmerrekord, sondern auch mit einem dem Jubiläum angemessenen bunten Rahmen.

Über den Uracher Marktplatz

Am Sonntag, um 11 Uhr, fällt der Startschuss für die große gemeinsame Rundfahrt. Die Route, mit einer Läge von 42 Kilometer, führt über den Bad Uracher Marktplatz und die Hanner Steige. Die Sehenswürdigkeiten, historischen Ortskerne und die schönen Landschaften können insbesondere die langsameren Fahrzeuge genießen, auch wenn sie mit der 16-Prozent Steigung Schwierigkeiten haben dürften. Doch es geht kaum um Schnelligkeit, sondern in Wertungsprüfungen müssen die Fahrer ihr Geschick, ihr Können unter Beweis stellen. Wer einen Preis ergattern möchte, bekommt seine Chance in jeweils drei Klassen der fünf verschiedenen Kategorien: Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Traktoren, Gespanne sowie Dreiräder plus Mannschaftswertung. Nachdem am Samstag bis etwa 18 Uhr alle Oldtimer eingetrudelt sind, ist auch für Abendunterhaltung gesorgt.

So können sich die Teilnehmer beim Wettsägen beweisen und prüfen, wie viel PS in den eigenen Muskeln stecken. Im Anschluss sorgt der Alleinunterhalter „Werner“ für gute Stimmung. Am Sonntag finden sich Oldtimerfans bereits um 8 Uhr bei der Ausgabe der Listen, Wegepläne und Startnummern ein. Ab 10 Uhr geht es offiziell mit Begrüßung, Fahrerbesprechung, Fahrzeugvorstellung und der Ausfahrt los.

Die Sieger dürfen dann ab 17 Uhr ihre Preise entgegen nehmen. Schaulustige sind willkommen und freilich mehr als erwünscht. Wer selbst mit seinem Oldtimer an den Start gehen möchte, muss allerdings mit einer Gebühr rechnen. Zudem müssen alle Fahrzeuge der Straßenverkehrsordnung entsprechen, versichert und für den Verkehr zugelassen sein.