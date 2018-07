Metzingen Christen feiern grenzenlos

Das Programm des Stadt- und Heimatfestes

Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Sonntag um 10 Uhr auf dem Kelternplatz. Mitgestaltet wird er vom Posaunenchor und einem Singteam unter Leitung von Kantor Stephen Blaich. Falls es am Sonntagmorgen regnet, wird der Gottesdienst in eine Kelter verlegt.

Das Stadt- und Heimatfest beginnt am Freitag um 18 Uhr. Die Eröffnung mit Fassanstich ist auf der Festbühne am Kelternplatz. Von 20 bis 23 Uhr gibt es Unterhaltung mit „James Bomb“.

Am Samstag ab 10 Uhr zieht der Festzug durch die Innenstadt. Auf dem Kelternplatz beginnt das Programm am Samstag um 12 Uhr. Zu hören und zu sehen sind etwa die Hofbühlmusikanten, die Musical-Werkstatt, die Breakdancer der TuS, eine Bauchtanzgruppe und die TuS-Turner. Ab 19.45 Uhr spielt „Paradigma Shift“, danach sind „Ernest and the Hemingways“ an der Reihe.

Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr ebenfalls ein sportlich-musikalisches Programm auf der Festbühne.

Der Rummelplatz auf dem Konrad-Andenauer-Platz ist ab Freitagnachmittag offen. Es gibt Boxautos, ein Karussell, Fahrgeschäfte und einen Schießstand. Geöffnet ist auch am Montag von 13.30 bis maximal 19.30 Uhr.