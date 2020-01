Die Termine stehen schon seit Juni vergangenen Jahres fest, seither wurde intensiv geprobt. Nun steht die Premiere des neuen Musicals der Chorwerkstatt Neckartenzlingen unmittelbar bevor: Am kommenden Samstag, 18. Januar, ist das Musical „Hex in the City“ zum ersten Mal zu sehen, und zwar in der Stadthalle K3N in Nürtingen.

Zweite Vorstellung am Nachmittag

Beginn ist am Samstag um 19 Uhr. Zur zweiten Vorstellung werden die Zuschauer am Sonntag, 19. Januar, bereits um 16 Uhr erwartet. Restkarten dafür gibt es an der Tageskasse am Eingang.

Vier Chöre beteiligt

Das Musical unter der Leitung von Heike Weis verspricht eine turbulente Story mit magischen Aktionen, zauberhaften Szenen, anspruchsvollen Songs und vielen Überraschungen.

An der Vorbereitung und Gestaltung beteiligt sind in vier Formationen alle Altersgruppen – zwei Kinderchöre, der Jugendchor, der Chor der Erwachsenen sowie zahlreiche Solisten aus den Reihen der Chorwerkstatt Neckartenzlingen zusammen mit der Sing-and-Swing-AG der Auwiesenschule.

Zwei weitere Aufführungen, ebenfalls in Nürtingen, gibt es am 14. und 15. März 2020.

Wo gibt es Karten?

Tickets für die Vorstellung am 19. Januar gibt es vereinzelt noch an der Tageskasse der Halle.

Karten für die beiden März-Termine sind unter https://www.die-chorwerkstatt.de/blog/31 zu haben.