Kultur Charmant abstruser Klatsch

Bad Urach / swp

Mit Gesang, Mutterwitz und Mundart erzählen die drei Damen vom Dohlengässle immer neue und vor allem abstruse Geschichten. Neues gibt es am kommenden Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Bad Urach. In ihrem Programm „Jetztgrüßgott“ greifen die Darstellerinnen Dietlinde Elsässer, Ida Ott und Gina Maas das Thema der Gastfreundschaft auf.

Eine Neue zieht nämlich ins Dohlengässle und Hildegard und Josefe bereiten sich auf ihren Besuch vor, den sie telefonisch angekündigt hat. Wie sie wohl aussehen mag und wie sie sich geben wird, darüber rätseln Josefe und Hildegard mit großer Fantasie. Schließlich muss „abgetschäggt“ werden, ob es auch „direktemeng“ funkt mit dem Gast.

Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Die Ermäßigung beträgt zwei Euro. Vorverkaufsstellen sind die Kurverwaltung, Telefon (0 71 25) 9 43 20, die Entdeckerwelt (0 71 25) 94 32 30, und die Kreissparkasse (0 71 25) 1 50 7 0. Außerdem können die Tickets bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter www.reservix.de erworben werden.