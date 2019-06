Nach einer aktuellen Verkehrszählung passieren jeden Tag rund 30 000 Fahrzeuge die Wasserfallkreuzung in Bad Urach. Ein Gutteil davon biegt anschließend in die Burgstraße ab. Sie ist sie so etwas wie die verkehrstechnische Halsschlagader der Stadt und für tausende Pendler Teil ihres täglichen Wegs zur Arbeit.

Auf ungemütliche Zeiten einstellen

Ob Bad Uracher oder Berufspendler: Sie alle werden sich auf ungemütliche Zeiten einstellen müssen. Denn das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP) plant für das kommende Jahr die Sanierung des Teilabschnitts der B28, wie Maik Thumm von der Straßenbauverwaltung des RP auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE bestätigt. Die Pläne zur Sanierung des rund zwei Kilometer langen Abschnitts zwischen Hochhauskreuzung und Sirchinger Steige befänden sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in einem frühen Stadium. Bis zum Ende des Jahres jedoch soll das Sanierungskonzept erstellt sein, in das sämtliche Daten eingeflossen sind, die derzeit noch erhoben werden. Neben den bereits im März durchgeführten Probebohrungen zwischen der Hochhauskreuzung und der Sirchinger Straße werden derzeit noch verschiedene Fachgutachten, etwa zum Artschutz, eingeholt. Ein Teil der Maßnahme betrifft die Fahrbahn auf der Brühlbachbrücke und sie wird als Gewässereingriff gewertet.

Stand jetzt geht Thumm von drei Bauphasen aus, die ab Pfingsten 2020 und in den darauffolgenden Sommerferien über die Bühne gehen könnten. Er rechnet mit einer Bauzeit von mindestens drei Monaten. Bewusst sollen dabei die Ferienzeiten genutzt werden, um die Beeinträchtigungen für Autofahrer in Grenzen zu halten. Wohl wissend, dass es sich um eine Maßnahme handelt, „die die gesamte Raumschaft bewegt“, wie sich Thumm bewusst ist. „Unangenehm ist es immer“. Deshalb suche die Behörde schon jetzt den engen Kontakt zur Stadt, um ein schlüssiges Verkehrskonzept auch für die notwendig werdenden Umleitungen zu entwickeln. „Wir brauchen Lösungen, die von der Stadt mitgetragen werden“, sagt Thumm.

Alle Optionen offen halten

Neben einer überörtlichen Umleitungsstrecke gelte es, auch den Stadtverkehr zu bedenken. Er muss aus Mangel an Alternativen durch die Stadt und wohl über die Stuttgarter Straße abgewickelt werden. Auf welcher Route genau, ist Teil des gegenwärtigen Findungsprozesses. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wollen niemanden überfallen“, so Thumm. Bewusst will man sich deshalb, zum gegenwärtigen Stand der Dinge, alle Optionen offen halten.

Zwar stelle sich der Zustand der Burgstraße momentan noch nicht als dramatisch dar, gleichwohl gehe sie deutlich in die Knie, wie Thumm erklärt. Seit einiger Zeit warnen dort Verkehrsschilder vor Straßenschäden.

Parallel zum Vorhaben des Regierungspräsidiums, wirft die Stadt derzeit ein Auge auf die Neuorganisation der Wasserfall- und der Hochhauskreuzung. Sie gelten als Flaschenhälse und sollen neu geplant werden. Entsprechende Leistungen hat der Technische Ausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung an ein Tübinger Planungsbüro vergeben und dem RP 40 000 Euro vorgestreckt. Als Bauherr rechnet es mit Baukosten von rund fünf Millionen Euro. Bis hier allerdings der Spaten angesetzt wird, dürfte noch einiges an Zeit vergehen. Zeit, die das Regierungspräsidium im Fall der Burgstraße nicht sieht. „So lange hält die Straße nicht mehr durch“, so Thumms Bewertung. Darüber, wie viel die Maßnahme Kosten wird, will er zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren. Ein Millionenbetrag indes dürfte wahrscheinlich sein.

Noch in diesem Jahr in Angriff nehmen will das RP außerdem einen rund 540 Meter langen Abschnitt der L211, ausgehend vom Bad Uracher Friedhof bis zur Einfahrt in das Gewerbegebiet an der Schützenstraße. Hier soll der stark beschädigte Fahrbahnbelag durch einen Lärm reduzierenden ersetzt werden. Das allerdings freilich erst nach dem Abschluss der gegenwärtigen Arbeiten an der Ulmer Steige. Thumm ist zuversichtlich, dass sie planmäßig bis September beendet sind. Die L211 ist anschließend ab Mitte Oktober wieder passierbar.

Das könnte dich auch interessieren:

Uracher Schäferlauf 2019 Souvenirs ab dem 7. Juni in der Bad Uracher Entdeckerwelt erhältlich Der Countdown zum Schäferlauf in Bad Urach läuft. Ab Freitag, den 7. Juni kann man sich in der Bad Uracher Entdeckerwelt mit Souvenirs eindecken.