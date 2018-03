Zainingen / Foto: Gudrun Grossmann

Ostern kann kommen. Unser Leser Manfred Wiech jedenfalls ist gerüstet: In mühevoller Handarbeit hat er die Korkenzieherhasel vor seinem Haus in Zainingen mit insgesamt 245 bunt bemalten Eiern behängt. Der Blickfang kündigt das nahende Osterfest an und bietet Passanten einen kunterbunten Frühlingsgruß und nach dem Grau des Winters eine wohltuende Augenweide. Insbesondere Kinder freuen sich über den üppigen Baumschmuck und bestaunen ausgiebig die Osterpracht.