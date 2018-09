Shoppen Bummeln, einkaufen und genießen

Metzingen / Von Peter Swoboda

Einkaufen und feiern heißt es an diesem Freitag wieder in Metzingen, wenn zum Midnight Shopping in die Innenstadt und in die Outletcity eingeladen wird. 32 Einzelhandelsgeschäfte beteiligen sich diesmal an der Aktion, die wie gehabt von der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH organisiert wird.

Die Besucher können wieder ausgiebig bummeln, einkaufen und feiern bis 24 Uhr. Es gibt auch wieder ein buntes Rahmenprogramm rund um den Marktplatz. So können sich die Gäste an den kulinarischen Köstlichkeiten gütlich tun, die die Marktplatzgastronomen zu bieten haben. Zudem gibt es Extraangebote mit Burgern, einer Saftbar und Crêpes. Das kulinarische Angebot an diesem Abend soll laut Jochen Krohmer, Geschäftsführer der MMT, die üblichen Offerten der örtlichen Gastronomie ergänzen. Das Ganze wird erneut in eine stimmungsvolle Lichtinstallation getaucht.

Von 20 Uhr an gibt es Live-Musik auf dem Marktplatz mit „Joe Fox and the Captain“. Der ganze Abend ist nach Aussage von Meike Hespeler von der MMT ein Angebot speziell für die Metzinger Bürger. „Es soll“, so Hespeler, „eine Art Stadtfest für die Metzinger sein.“

„Pracht in Tracht“

Auch die Outletcity beteiligt sich am Midnight Shopping. Sie kommt diesmal ziemlich herbstlich daher. Pünktlich zu den anstehenden Volksfesten verwöhnen die Verantwortlichen die Besucher vorab schon mit einem extravaganten Shoppingerlebnis voller zünftiger Überraschungen und traditionellen Schmankerln. Unter dem Motto „Pracht in Tracht“ werden die Veranstalter an diesem Abend die Besucher mit Shopping-Highlights, vielen Aktionsständen, gemütlichen Chillout-Lounges, Foodtruck-Catering, erfrischenden Drinks und zünftiger Volksmusik verwöhnen. Es soll eine Erlebnisnacht für alle Sinne sein.

Der Lindenplatz verwandelt sich dafür in eine Art Oktoberfest mit bayerischer Volksmusik zur besten Unterhaltung. Zum Vergnügen der Gäste gibt es auch Wettbewerbe wie Hufeisenwerfen und ähnliches.