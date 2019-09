Am Lehrschwimmbecken nagt der Zahn der Zeit, wann es endgültig in die Knie geht, kann keiner so genau sagen. „Das kann noch ein Jahr gut gehen, vielleicht auch zwei. Aber es könnte auch sein, dass es heute Nacht einen Knall tut“, sagte Bürgermeister Tobias Pokrop auf Nachfrage einer Bürger...