Volker Brodbeck ist zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Grafenberg gewählt worden und tritt damit voraussichtlich zum 1. September die Nachfolge von Annette Bauer an. 910 von 942 Stimmen entfielen auf den Dettinger Amtsleiter.

Besonders erfreulich: Insgesamt 43 Prozent der wahlberechtigten Grafenberger waren am Sonntag an die Urnen gegangen - bei einer Wahl mit nur einem Kandidaten eine hohe Wahlbeteiligung. „Auf unsere Grafenberger ist einfach verlass“, kommentierte dies Thomas Vorwerk. Der stellvertretende Bürgermeister führt die Amtsgeschäfte, seit Bürgermeisterin Annette Bauer ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste. „Ich bin überzeugt, Grafenberg in eine gute Zukunft führen zu können“, sagte der frisch gewählte Bürgermeister Volker Brodbeck, der den Grafenbergern für die hohe Wahlbeteiligung dankte: „Das gibt Rückenwind.“

In der morgigen Ausgabe

