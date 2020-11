Rund 40 Bürger haben sich am Freitagabend trotz Corona und den aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen in die Riedericher Gutenberghalle gewagt. Mit dabei Verwaltungsmitarbeiter, Gemeindräte, aber auch interessierte Wähler, die sich anhören wollten, was der einzige Kandidat im Wahlprogramm zu b...