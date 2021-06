Rathauschef Christof Dold bleibt der einzige Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Pliezhausen am Sonntag, 4. Juli. Das hatte zunächst nicht so ausgesehen. Doch der Wahlausschuss hat die Bewerbung des zweiten Kandidaten Samuel Speitelsbach wegen eines Formfehlers für ungültig erklärt. Der Daue...