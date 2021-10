Die Bürgermeisterwahl in Römerstein ist eigentlich noch in geraumer Ferne, doch schon jetzt nimmt der Wahlkampf Fahrt auf: Bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Beginn der Bewerbungsphase gibt es eine erste Kandidatin. Anja Sauer aus Römerstein will am 9. Januar die Nachfolge von Bürgermeist...