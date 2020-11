Amtsinhaber Tobias Pokrop bleibt der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Riederich. Das bestätigte Hauptamtsleiter Marcel Straub, gegenüber der SÜDWEST PRESSE.

Die Bürgermeisterwahl in Riederich ist am 6. Dezember

Die Bewerberfrist für die Wahl am Sonntag, 6. Dezember, ist abgelaufen, am Dienstagabend tagte der Gemeindewahlausschuss. Der 43-jährige Diplom-Verwaltungswirt Tobias Pokrop steht seit acht Jahren an der Spitze der Ermsgemeinde. Zuvor wirkte er bereits als Kämmerer in Riederich.