Hier mal ein Spatenstich und ein Lächeln in die Kameras, dort ein Händeschütteln mit dem Vereinsvorsitzenden und in den Sitzungen Däumchen drehen: Jeder kennt sie, doch was tun Bürgermeister eigentlich?

Vielseitig, aber anspruchsvoll

Matthias Winter ist noch bis Ende März 2022 Bürgermeister vo...