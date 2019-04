Aus den Händen von Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann und unter Beifall des versammelten Rats, haben am Dienstagabend Barbara und Peter Ernst die Bürgermedaille 2019 erhalten. Beide seit über einem halben Jahrhundert und bis heute im TSV Urach engagiert, würdigte Rebmann ihren „überaus wertvollen Dienst am Zusammenleben in unserer Stadt“. Beide sind seit langem in unterschiedlichen Trainerfunktionen beim TSV tätig und hätten stets die Maxime vermittelt, wonach nicht alleine die sportliche Leistung, sondern vor allem die Freude am Sport zähle, würdige Rebmann ihre Leistungen. Barbara Ernst verlieh nicht nur rund 10 000 Sportabzeichen, sondern ist auch Hauptorganisatorin des Stadtlaufs.